Cina: Pechino sviluppa industrie emergenti e orientate al futuro (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot per gli scacchi basato sull’IA della SenseRobot gioca a un gioco da tavolo con un visitatore nella Beijing E-Town di Pechino, capitale della Cina, il primo luglio 2026. L’Area di sviluppo economico-tecnologico di Pechino, nota anche come Beijing E-Town, è riuscita a sviluppare e rafforzare un moderno sistema di industrie emergenti e orientate al futuro.

-Foto Xinhua-

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