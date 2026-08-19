Cina: Pechino sviluppa industrie emergenti e orientate al futuro (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot per lo smistamento della UBTECH cambia autonomamente la propria batteria al Robot Mall, uno showroom 4S di robot, a Pechino, capitale della Cina, il primo luglio 2026. L’Area di sviluppo economico-tecnologico di Pechino, nota anche come Beijing E-Town, è riuscita a sviluppare e rafforzare un moderno sistema di industrie emergenti e orientate al futuro.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)