Cina: Pechino ospiterà Science Fiction Convention 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China Science Fiction Convention 2026 si terrà a Pechino dal 27 al 29 marzo, offrendo un’ampia piattaforma per approfondire il tema dell’intelligenza incarnata, secondo quanto riferito ieri dal Beijing Evening News.

Durante la convention saranno presentati nuovi film di fantascienza, come “Missions to the Moon”. Sono previsti inoltre otto eventi, tra cui un forum sull’industria dei giochi di fantascienza, volti a mettere in mostra risultati innovativi in grado di stimolare la crescita del mercato e trasformare l’immaginario fantascientifico in nuove forze produttive di qualità.

Secondo il quotidiano, il volume dell’industria cinese della fantascienza ha superato i 100 miliardi di yuan (circa 14,5 miliardi di dollari) per tre anni consecutivi.

I videogiochi a tema sono emersi come uno dei pilastri del settore, mentre l’originalità dei prodotti della filiera fantascientifica e dei comparti del turismo culturale sta diventando sempre più evidente, ha affermato Pang Xiaodong, responsabile del China Research Institute for Science Popularization.

“Questi sviluppi indicano che la fantascienza sta accelerando la sua espansione oltre i libri e gli schermi, integrandosi nella vita pubblica in forme diversificate”, ha dichiarato Pang, come riportato dal quotidiano.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).