Cina: Pechino ospita mostra sui capolavori del Rinascimento italiano (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori osservano un’opera d’arte durante una mostra a Pechino, capitale della Cina, il 27 aprile 2026. La mostra d’arte “Omaggio ai virtuosi: da Leonardo da Vinci a Caravaggio – Capolavori del Rinascimento italiano” ha aperto al pubblico qui ieri. L’esposizione presenta 36 capolavori di oltre 20 rinomati artisti italiani dal XV al XVII secolo, tra cui Botticelli, da Vinci, Michelangelo e Raffaello. La maggior parte delle opere è esposta in Cina per la prima volta.

-Foto Xinhua-

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