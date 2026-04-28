Cina: ottenute nascite su larga scala di yak clonati (2)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 30 marzo 2026, mostra uno yak nero clonato (a destra) nella contea di Damxung, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. Gli scienziati cinesi ieri hanno annunciato di aver compiuto progressi nella clonazione di questi esemplari, con 10 vitelli clonati tutti nati con parto naturale nella regione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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