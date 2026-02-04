Cina: Pechino, ospedale sperimenta applicazioni “robot + medicina” (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot per lo smistamento dei farmaci è in funzione nella farmacia della sede di Tongzhou del Beijing Anzhen Hospital nella capitale cinese di Pechino, il 3 febbraio 2026. L’ospedale, designato dal governo municipale di Pechino come prima unità dimostrativa della città per le applicazioni “robot + medicina”, conta attualmente 25 tipologie di robot medici in fase di sperimentazione clinica. Fungendo da assistenti intelligenti per i medici, questi “membri dello staff” robotici stanno diventando una forza trainante nella trasformazione e nell’aggiornamento intelligenti dell’ospedale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).