PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 29 gennaio 2026, mostra un manufatto esposto in una mostra con tema sull’Anno del Cavallo dello zodiaco cinese presso il Museo nazionale della Cina a Pechino, capitale del Paese. La mostra, che presenta oltre 120 pezzi (set) di reperti culturali, aprirà qui il 30 gennaio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
