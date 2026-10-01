Cina: Pechino, al via settimana dedicata a cultura, arte delle ferrovie (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna visita una mostra d’arte a tema ferroviario presso un parco per la manifattura intelligente della CRRC a Pechino, capitale della Cina, il 29 settembre 2026. Martedì nella capitale ha preso il via una settimana dedicata alla cultura e all’arte delle ferrovie, con una mostra d’arte a tema ferroviario che espone oltre 1.200 opere di pittura, scultura, intaglio e ritaglio della carta.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).