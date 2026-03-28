PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un veicolo a guida autonoma è esposto alla mostra permanente presso il Zhongguancun Exhibition Center di Pechino, capitale della Cina, il 24 marzo 2026. Il Zhongguancun Forum (ZGC Forum) 2026, in corso qui fino a domenica, è incentrato sul tema “Piena integrazione tra innovazione tecnologica e industriale”. Dalla sua fondazione nel 2007, è diventato un importante evento internazionale per promuovere l’innovazione scientifica e tecnologica. La mostra permanente di quest’anno presenta oltre 560 tecnologie e prodotti in settori quali l’IA, l’intelligenza incarnata (EI) e i dispositivi medici avanzati, provenienti da oltre 350 aziende.

-Foto Xinhua-

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