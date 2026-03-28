PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot mostra la sua capacità di infilare un filo nell’ago alla mostra permanente presso il Zhongguancun Exhibition Center di Pechino, capitale della Cina, il 25 marzo 2026. Il Zhongguancun Forum (ZGC Forum) 2026, in corso qui fino a domenica, è incentrato sul tema “Piena integrazione tra innovazione tecnologica e industriale”. Dalla sua fondazione nel 2007, è diventato un importante evento internazionale per promuovere l’innovazione scientifica e tecnologica. La mostra permanente di quest’anno presenta oltre 560 tecnologie e prodotti in settori quali l’IA, l’intelligenza incarnata (EI) e i dispositivi medici avanzati, provenienti da oltre 350 aziende.

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