Cina: parco digitale di Tianjin punta sull’intelligenza incarnata (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale che indossa dispositivi di rilevamento effettua una raccolta dati in scenari domestici presso la Paxini Super EID Factory presso il 764 Aerospace, nella municipalità settentrionale cinese di Tianjin, il 20 maggio 2026. Situato nell’area di una ex fabbrica statale di apparecchiature di trasmissione, il 764 Aerospace, un parco industriale digitale nel distretto di Hexi a Tianjin, ospita oltre 10 imprese ad alta tecnologia. Caratterizzato dal settore dell’intelligenza incarnata, il parco si concentra sul progresso della raccolta di dati sull’intelligenza incarnata, sulla messa a punto dei robot, sulla ricerca e sviluppo di algoritmi e sull’implementazione degli scenari, e ha costruito un cluster industriale a filiera completa che copre l’intero processo dalla raccolta dei dati all’impiego nei vari scenari.

-Foto Xinhua-

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