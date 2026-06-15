Cina: panda giganti tra tutela e nuove generazioni (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cuccioli di panda gigante sono ritratti durante un evento di apparizione di gruppo per celebrare la Festa di Primavera presso la Base di ricerca di Chengdu per l’allevamento del panda gigante, a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 4 febbraio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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