Cina: ospiti internazionali visitano siti culturali e aziende a Luoyang (2)

ZHENGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un ospite visita l’area panoramica delle grotte di Longmen, nella città di Luoyang, nella provincia centrale cinese dell’Henan, il 10 ottobre 2026. Dal 9 al 10 ottobre, ospiti provenienti da vari Paesi e partecipanti al Dialogo globale dei sindaci 2026 a Luoyang hanno visitato diversi siti culturali e aziende produttrici di macchinari e attrezzature della città, scoprendo il patrimonio storico e lo sviluppo moderno dell’antica capitale.

-Foto Xinhua-

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