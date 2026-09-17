Cina: organizzata a Ginevra una mostra a tema “Accessibilità per tutti” (3)

GINEVRA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano una mostra a tema “Accessibilità per tutti” a Ginevra, in Svizzera, il 15 settembre 2026. L’esposizione si è tenuta martedì presso il Palazzo delle nazioni di Ginevra durante la 63esima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC). L’evento, co-organizzato dalla Missione permanente della Cina presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e le altre organizzazioni internazionali in Svizzera e dall’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, ha riunito oltre 300 persone, tra cui rappresentanti permanenti, responsabili di organizzazioni internazionali e rappresentanti dei media.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).