Malta, allarme degli ambientalisti sul declino delle rotte migratorie

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La posizione di Malta quale importante rotta migratoria nel Mediterraneo torna al centro dell’attenzione, dopo che il rapporto State of the World’s Birds di BirdLife Internationa ha lanciato l’allarme sul declino del 45% delle specie interessate. Secondo il rapporto, una specie migratoria su nove è minacciata di estinzione. Tra i principali fattori alla base del declino figurano la perdita degli habitat, i cambiamenti climatici, la caccia e altre pressioni legate alle attività umane.

Il report è stato presentato al Global Flyways Summit di Nairobi, dove governi e organizzazioni ambientaliste hanno chiesto una maggiore cooperazione internazionale per proteggere gli uccelli lungo le rotte migratorie che attraversano diversi Paesi. L’amministratore delegato di BirdLife Malta, Mark Sultana, ha sottolineato la particolare responsabilità di Malta, considerando la sua posizione “nel cuore del Mediterraneo” e lungo un’importante rotta migratoria.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).