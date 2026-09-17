Yemen, esercito in campo contro gli Houthi: oltre 122 mila gli sfollati

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – L’esercito yemenita sta conducendo battaglie aspre contro le milizie Houthi su più fronti, mentre dall’inizio dell’escalation di settembre sono stati registrati oltre 122 mila sfollati. Lo riporta la Tv al Arabiya. Fonti sul campo hanno riferito che le forze armate yemenite hanno effettuato raid aerei contro rinforzi Houthi lungo la linea Al-Barh-Al-Mukha, a ovest di Taiz. Le stesse fonti hanno aggiunto che è stato sventato un tentativo di infiltrazione houthi sul fronte di Al-Madhariba, nella provincia di Lahj. Secondo la gestione dei campi per sfollati, dall’inizio dell’offensiva delle milizie houthi sono state registrate circa 18 mila famiglie, per un totale di oltre 122 mila persone, in otto governatorati. Taiz concentra il numero maggiore, con 9.500 famiglie, soprattutto dai distretti di Al-Mukha, Al-Waziyah, Dhubab e Maqbanah.

Le forze armate yemenite hanno dichiarato di essere impegnate in scontri intensi con armi di ogni tipo sul fronte di Al-Mansoura, al confine tra le province di Lahj e Taiz. Una fonte militare ha riferito che le milizie houthi hanno lanciato un attacco violento contro posizioni governative sulla catena montuosa adiacente al distretto di Al-Madhariba, nel sud-ovest di Lahj. L’assalto è stato respinto dalle truppe governative, supportate dalle tribù locali. L’aviazione delle forze armate yemenite ha inoltre colpito sedi e attrezzature houthi a Al-Mukha e sui fronti settentrionali.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).