ROMA (ITALPRESS) – Ci sono almeno 11 morti, tra cui cinque bimbi, a Gaza, dopo il crollo di un edificio di sei piani a Gaza City. L’edificio aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani nella guerra, fanno sapere dall’ente gestito da Hamas. Almeno 100 persone, tra cui circa 50 bambini, sarebbero ancora intrappolati. Lo riferisce la Protezione civile palestinese, secondo quanto rende noto Al Jazeera. L’edificio è crollato intorno all’1 di notte, mentre le persone all’interno dormivano.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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