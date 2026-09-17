Cina: Yunnan, cultura del tè e turismo sul monte Jingmai (3)

PU’ER (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 16 settembre 2026, mostra una veduta di un’antica foresta del tè sul monte Jingmai nella città di Pu’er, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Il Paesaggio culturale delle antiche foreste del tè del monte Jingmai a Pu’er, primo sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO dedicato al tè, attira i turisti in autunno con i suoi scenari pittoreschi e la cultura incentrata su questa bevanda.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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