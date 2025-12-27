Cina: operativa nuova linea ferroviaria ad alta velocità Xi’an-Yan’an (3)

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni residenti eseguono la “Ansai waist-drum”, una danza tradizionale con tamburo, alla stazione di Yan’an lungo la ferrovia ad alta velocità Xi’an-Yan’an, nella provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, il 26 dicembre 2025. L’elegante treno proiettile color argento è partito venerdì, collegando la sacra culla della rivoluzione alla rete ferroviaria ad alta velocità del Paese in rapida espansione.
La nuova linea, lunga 299 km, collega Yan’an a Xi’an, capoluogo di provincia e sede dei celebri Guerrieri di Terracotta, riducendo i tempi di percorrenza tra le due città da circa 2,5 ore a poco più di un’ora. Progettata per una velocità operativa fino a 350 km/h, la linea rappresenta il servizio ferroviario più veloce sull’Altopiano del Loess.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).