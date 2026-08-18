Cina: oltre 90 imprese alla Fiera internazionale del peperoncino del Guizhou (2)

ZUNYI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano l’11esima edizione della Fiera internazionale del peperoncino del Guizhou nella città di Zunyi, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 18 agosto 2026. L’evento ha preso il via oggi, attirando oltre 90 imprese da tutto il Paese per attività commerciali e cooperazione tecnica nel settore del peperoncino.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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