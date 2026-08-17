ROMA (ITALPRESS) – L’Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stèphane Dujarric, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, invitando i due Stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]