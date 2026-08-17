Trump “Israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi”

IPA87388429 - United States President Donald Trump signs an executive order that reevaluates childhood vaccines in the Oval Office of the White House in Washington, DC on August 10, 2026. While the executive order still recommends childhood vaccines for 11 diseases, including measles and polio, it calls for limiting vaccines for other diseases, like hepatitis A and B and meningococcal disease, to high-risk populations. Featuring: President Donald Trump Where: Washington, District of Columbia, United States When: 10 Aug 2026 Credit: POOL via CNP/INSTARimages.com

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli israeliani “non dovrebbero condurre attacchi a Gaza” perchè Hamas ha “accettato di deporre le armi”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall’emittente Fox News.
“Abbiamo un nostro rapporto con Hamas”, ha detto Trump. “Stanno consegnando le armi”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency –

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