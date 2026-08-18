Coloni israeliani incendiano campi in Cisgiordania, violenze dei coloni in diverse zone

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Coloni israeliani hanno incendiato dei campi alla periferia del villaggio palestinese di Turmus Ayya, nella Cisgiordania centrale ieri sera. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

I media palestinesi riferiscono inoltre che le Forze di difesa israeliane (Idf) avrebbero fermato un’ambulanza palestinese che stava cercando di raggiungere il villaggio per spegnere l’incendio.

Nel nord della Cisgiordania, aggiunge Wafa, nella città di Beita, a sud di Nablus, due giovani palestinesi sono rimasti feriti lunedì sera in seguito a un’aggressione da parte di coloni israeliani.

Le fonti locali citate da Wafa affermano che un gruppo di coloni ha aggredito i due giovani nella parte orientale della città, picchiandoli violentemente e causando loro diverse ferite e contusioni.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).