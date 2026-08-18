Yemen, le forze governative colpiscono le postazioni degli Houthi

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Mentre continuano gli scontri tra le forze yemenite e le milizie filo-iraniane Houthi, l’esercito affiliato al governo di Aden ha lanciato attacchi contro le postazioni della milizia ribelle nel governatorato di Al-Jawf, nel nord dello Yemen. Lo riporta l’emittente Al-Arabiya.

Le forze yemenite hanno diffuso filmati che mostrano il bombardamento siti delle milizie ad Al-Hazm. Ieri le forze governative hanno annunciato di aver condotto 133 operazioni militari contro le capacità e miliziani Houthi nelle 24 ore precedenti. Gli scontri tra l’esercito yemenita e gli Houthi si sono recentemente estesi a diversi fronti, tra cui Marib, Al-Jawf e Hodeidah, oltre a Taiz, Al-Dhale’a e Hadramawt.

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