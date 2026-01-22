YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea, scattata da un drone il 21 gennaio 2026, mostra il mercato Jingui nella contea di Helan, a Yinchuan, nella regione autonoma di Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale. Fondato nel 1957, il mercato si estende su quasi 50 mu (circa 3,33 ettari) e ospita oltre 400 venditori che offrono un’ampia varietà di merci, dall’abbigliamento ai generi alimentari, dai prodotti freschi ai beni di prima necessità. In quanto polo commerciale di riferimento per oltre 20 villaggi limitrofi, il mercato agevola sia gli acquisti per la vita di tutti i giorni sia il commercio agricolo locale.

