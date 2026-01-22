Cina: oltre 4.000 reperti rinvenuti a Lingjiatan dal 1985 ad oggi (2)

MA’ANSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli archeologi lavorano nel sito di reperti di Lingjiatan nella contea di Hanshan, a Ma’anshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 13 gennaio 2026. Il sito è un insediamento neolitico risalente a 5.300-5.800 anni fa, con una superficie di circa 1,6 milioni di metri quadrati. Dalla sua scoperta nel 1985, sono stati effettuati 17 scavi a Lingjiatan. Dal sito sono stati rinvenuti oltre 4.000 reperti di grande pregio, tra cui oggetti in giada, manufatti in pietra e ceramiche. Gli archeologi ritengono che Lingjiatan sia antecedente alla cultura Liangzhu, considerata una testimonianza della civiltà cinese risalente a 5.000 anni fa, e che abbia un rapporto di continuità con essa.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS)