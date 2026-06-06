Cina: oltre 3.000 viaggi per il corridoio orientale dei treni merci (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 5 giugno 2026 mostra treni merci Cina-Europa impegnati in lavori di riallestimento alla stazione di Manzhouli, a Manzhouli, nella Regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina. Il corridoio orientale della rete dei treni merci Cina-Europa ha registrato oltre 3.000 viaggi ferroviari quest’anno. Il corridoio orientale comprende tre porti ferroviari, tra cui Manzhouli, Suifenhe e Tongjiang. Il numero delle rotte operative lungo questo corridoio è salito a 27, collegando oltre 60 città cinesi con 14 Paesi europei.

-Foto Xinhua-

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