PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel primo semestre del 2026 è stato registrato in Cina un numero record di viaggi di passeggeri, oltre 2,3 miliardi, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente, secondo i dati diffusi oggi dall’operatore ferroviario nazionale.

Nel corso dei sei mesi sono stati messi in servizio in media 11.468 treni passeggeri al giorno, con un aumento del 5,8% su base annua, secondo i dati della China State Railway Group Co. Ltd. (China Railway).

Adattandosi all’aumento del flusso di passeggeri favorito dalla politica nazionale di transito senza visto, la rete ferroviaria del Paese ha agevolato l’aumento degli spostamenti dei passeggeri stranieri, registrando nel primo semestre oltre 12,31 milioni di viaggi, con un incremento del 33,6% su base annua.

Durante il periodo, il traffico ferroviario transfrontaliero ha continuato a crescere: la ferrovia Cina-Laos ha registrato 188.000 viaggi, in aumento del 25,9% rispetto all’anno precedente, mentre la linea ferroviaria ad alta velocità Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong ha gestito 16,96 milioni di viaggi transfrontalieri, con un incremento del 13,8% su base annua, ha riferito la China Railway.

Nel frattempo, la società si è coordinata con i dipartimenti locali della cultura e del turismo per promuovere il settore turistico, gestendo 1.797 treni turistici a livello nazionale nei primi sei mesi. Ha inoltre ampliato i propri servizi dedicati alle “carrozze del silenzio” e il numero di viaggi che accettano animali domestici.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).