Cina: obiettivo rafforzamento industrie emergenti nel periodo 2026-2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina attuerà una serie di iniziative e azioni volte a sviluppare e rafforzare ulteriormente le industrie emergenti e future durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha dichiarato mercoledì un funzionario del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT).

Gli sforzi saranno intensificati nel tentativo di sviluppare nuovi motori di crescita nei settori emergenti, promuovere l’applicazione di nuove tecnologie e prodotti manifatturieri in nuovi scenari e istituire basi dimostrative nazionali per le industrie emergenti, ha affermato Zhang Yunming, vice ministro del MIIT, nel corso di una conferenza stampa.

Per quanto riguarda le industrie del futuro, la Cina porterà avanti l’attuazione delle linee guida per promuoverne lo sviluppo innovativo, realizzando una serie di progetti scientifici e tecnologici lungimiranti di rilevanza strategica e sostenendo le autorità locali nello sviluppo delle industrie del futuro in base alle condizioni specifiche dei territori, ha aggiunto Zhang, sottolineando che le autorità sfrutteranno ulteriormente i fondi di investimento governativi.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), un gruppo di industrie emergenti, tra cui i veicoli a nuova energia (NEV), il fotovoltaico, nonché i settori dell’economia a bassa quota, della cantieristica navale e delle attrezzature per l’ingegneria navale, ha registrato una rapida espansione, rafforzando ulteriormente la reputazione del “Made in China”, ha affermato Zhang.

Il funzionario ha inoltre evidenziato i massimi storici di produzione e vendite di NEV in Cina, la crescita costante dell’industria fotovoltaica, l’aumento delle tipologie e delle quantità di droni civili, nonché i progressi ottenuti dall’industria cantieristica sia in termini quantitativi sia qualitativi nel 2025.

