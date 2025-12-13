PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS)- La Cina ha pubblicato uno standard nazionale obbligatorio relativo alla cancellazione delle informazioni per i prodotti elettronici, con l’obiettivo di ridurre i rischi di fuga di dati nella circolazione dei dispositivi di seconda mano, hanno dichiarato sabato le autorità.
Secondo l’Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari del Cyberspazio, questo standard mira a uniformare i metodi tecnici per la cancellazione dei dati dai prodotti elettronici e a guidare gli operatori del riciclo nel miglioramento della gestione e delle misure tecniche, prevenendo così le fughe di dati nel mercato dell’usato.
Lo standard entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.
In base allo standard, i produttori sono tenuti a fornire funzioni integrate di cancellazione dei dati. Qualora tali funzioni non possano essere sviluppate, i produttori devono offrire strumenti di cancellazione esterni, informare gli utenti sugli strumenti di terze parti disponibili oppure fornire servizi gratuiti di cancellazione dei dati.
Gli operatori del riciclo devono ricordare proattivamente agli utenti di cancellare i propri dati prima della raccolta e non possono accedere o conservare i dati degli utenti senza consenso.
Essi sono inoltre tenuti a utilizzare strumenti conformi per cancellare i dati degli utenti, a verificare l’efficacia della cancellazione prima della rivendita e a garantire che i dispositivi contenenti dati non cancellati non vengano rivenduti né esportati.
I riciclatori devono conservare le registrazioni delle operazioni di cancellazione e i risultati delle verifiche per almeno tre anni.
(ITALPRESS).