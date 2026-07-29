Cina: nuove tecnologie d’informazione sono 16,5% di brevetti d’invenzione validi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le tecnologie dell’informazione di nuova generazione, tra cui intelligenza artificiale, Internet, cloud computing e big data, rappresentavano il 16,5% del totale dei brevetti d’invenzione validi in Cina alla fine di giugno di quest’anno, ha dichiarato oggi la massima autorità nazionale per la regolamentazione della proprietà intellettuale.

Rui Wenbiao, vice direttore dell’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA), ha riferito in conferenza stampa che, alla fine di giugno, il Paese contava 2,36 milioni di brevetti d’invenzione ad alto valore, mentre il loro numero ogni 10.000 abitanti era salito a 16,8.

Secondo la CNIPA, tra i brevetti d’invenzione ad alto valore figurano quelli appartenenti a famiglie di brevetti registrate all’estero e quelli mantenuti in vigore per oltre dieci anni.

I brevetti d’invenzione ad alto valore comprendono inoltre quelli relativi a industrie strategiche emergenti, come le tecnologie dell’informazione di nuova generazione e il settore delle nuove energie, nonché i brevetti d’invenzione che hanno ricevuto il Premio nazionale per la scienza e la tecnologia o il Premio cinese per i brevetti. I brevetti relativi alle industrie strategiche emergenti costituiscono oltre il 70% del totale dei brevetti d’invenzione ad alto valore della Cina.

(ITALPRESS).