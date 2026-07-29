Egitto, il convoglio “Zad Al Ezza” porta a Gaza 2.966 tonnellate di aiuti umanitari

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La Mezzaluna Rossa Egiziana ha lanciato oggi il convoglio umanitario “Zad Al Ezza – Dall’Egitto a Gaza” n. 245, composto da numerosi camion diretti verso la Striscia di Gaza. Secondo una nota della Mezzaluna Rossa Egiziana, il convoglio trasporta oltre 2.966 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui generi alimentari, materiali di soccorso, forniture mediche, farmaci e carburante destinato al funzionamento degli ospedali e delle infrastrutture essenziali della Striscia. L’organizzazione ha ricordato di essere presente al valico di Rafah sin dall’inizio della crisi, mantenendo operative le proprie piattaforme logistiche e coordinando l’ingresso degli aiuti umanitari.

– Foto Ipa Agency –

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