Cina: giubbotti refrigeranti per gli operatori ecologici di Nanchino (1)

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Operatori ecologici con giubbotti refrigeranti camminano lungo una strada a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 28 luglio 2026. Recentemente, in risposta alle elevate temperature estive, gli operatori ecologici del distretto di Xuanwu a Nanchino sono stati muniti di giubbotti refrigeranti, provvisti di ventole in miniatura su entrambi i lati della vita, che convogliano aria verso l’interno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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