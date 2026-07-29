Cina si oppone alle sanzioni USA contro istituti di ricerca

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina oggi ha espresso forte insoddisfazione e ferma opposizione dopo che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha inserito alcuni istituti di ricerca cinesi in un elenco di soggetti sanzionati, ha dichiarato il ministero del Commercio.

La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i diritti e gli interessi legittimi di tali istituti e garantire un ambiente favorevole ai normali scambi e alla cooperazione in campo scientifico e tecnologico, ha affermato un portavoce del ministero.

Secondo il funzionario, gli Stati Uniti hanno continuamente esteso in modo eccessivo il concetto di sicurezza nazionale, erigendo barriere discriminatorie e politicizzando, strumentalizzando e trasformando in un’arma la cooperazione nella ricerca scientifica.

Le azioni statunitensi compromettono gli scambi e la cooperazione tra le comunità scientifiche dei due Paesi e vanno contro la tendenza globale alla collaborazione internazionale nell’innovazione scientifica e tecnologica, ha affermato il portavoce.

Il portavoce ha esortato gli Stati Uniti a smettere di muovere accuse infondate contro gli istituti di ricerca cinesi, a correggere quanto prima le proprie pratiche errate e a garantire agli istituti di ricerca cinesi un trattamento equo, giusto e non discriminatorio.

(ITALPRESS).