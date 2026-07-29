Cisgiordania, la polizia israeliana arresta un colono: aveva partecipato a un raid in mimetica

ROMA (ITALPRESS) – Gli agenti della polizia israeliana hanno arrestato un uomo perché sospettato di aver partecipato lo scorso giugno a un attacco dei coloni nella città di Huwara, nel nord della Cisgiordania vestito con un’uniforme militare. Lo ha annunciato la polizia oggi. Le immagini riprese sul luogo dell’attacco del 6 giugno mostravano aggressori mascherati e almeno un presunto soldato, in tenuta militare completa e armato di fucile d’assalto e pistola, che colpivano ripetutamente con pugni uno dei palestinesi.

La polizia israeliana afferma che le indagini hanno rivelato che l’uomo, di circa vent’anni, era un membro di una squadra di protezione civile di un insediamento vicino. Era latitante da un mese, prima di essere arrestato durante la notte nella Cisgiordania settentrionale, secondo quanto riferito dalla polizia. La polizia dichiara di aver sequestrato le armi del civile e di averlo portato via per ulteriori interrogatori. La polizia aggiunge che intende richiedere una proroga della custodia cautelare dell’uomo per completare le indagini.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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