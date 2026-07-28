WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto oggi alla Casa Bianca prima il presidente ucraino Volodymir Zelensky e in seguito il premier israeliano Benjamin Netanyahu in due incontri a porte chiuse.

La riunione con Zelensky, il secondo faccia a faccia tra i due leader nel giro di poche settimane, si è concentrata sul sostegno americano all’Ucraina, sulla cooperazione militare e sulla necessità di rafforzare le capacità di difesa anti-balistica di Kiev. Il presidente ucraino è arrivato a Washington anche per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham, figura di primo piano del Partito Repubblicano e storico sostenitore dell’Ucraina, che nei suoi ultimi giorni di attività pubblica aveva visitato Kiev e lavorato a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

L’incontro con Netanyahu, svolto anch’esso a porte chiuse, ha avuto al centro la situazione in Medio Oriente e il dossier Teheran. Sul tavolo anche l’accordo tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti e l’espansione degli Accordi di Abramo.

ZELENSKY “DISCUSSA LA PRODUZIONE DI PATRIOT”

“Un buon incontro con il presidente Trump nello Studio Ovale”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine del colloquio alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Grazie per tutto ciò che stiamo facendo insieme per proteggere le vite degli ucraini e raggiungere la pace”, ha aggiunto Zelensky, che ha spiegato di aver espresso innanzitutto le proprie condoglianze a Trump per la morte del senatore Lindsey Graham, definito “un vero amico dell’Ucraina”.

Durante il vertice, Zelensky ha riferito di aver discusso con il presidente americano “della licenza per la produzione dei Patriot e di alcune altre idee”. Al centro del colloquio anche il percorso diplomatico: “È importante intensificare il processo diplomatico”, ha scritto il leader ucraino, aggiungendo che i team dei due Paesi lavoreranno per definire i dettagli dei prossimi contatti

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