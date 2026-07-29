Cina: China Economic Roundtable, consumi motore chiave della crescita economica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I consumi rimangono un motore chiave della crescita economica cinese, hanno affermato i relatori presenti all’ultima puntata del China Economic Roundtable, un talk show multimediale curato dall’agenzia di stampa Xinhua.

Nella prima metà dell’anno, il mercato dei consumi è rimasto generalmente stabile, i consumi nel settore dei servizi sono cresciuti a un ritmo piuttosto rapido, la struttura dei consumi ha continuato a migliorare e i nuovi motori del settore hanno acquisito slancio, ha dichiarato Huang Hanquan, direttore dell’Accademia cinese di ricerca macroeconomica, che fa capo alla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Nel periodo, la spesa per consumi finali ha contribuito alla crescita economica più della formazione di capitale e delle esportazioni nette, evidenziando la resilienza dell’enorme mercato del Paese.

Il passaggio verso i servizi nella spesa delle famiglie è diventato più marcato, con una costante crescita della quota della spesa destinata al consumo di servizi, ha affermato Wang Guanhua, funzionario dell’Ufficio nazionale di statistica.

Nella prima metà dell’anno, le vendite al dettaglio di servizi sono aumentate del 5,3% su base annua, superando di 4,2 punti percentuali la crescita delle vendite al dettaglio di prodotti, ha dichiarato Wang, sottolineando che comparti dei servizi come turismo, consulenza e noleggio, nonché le attività culturali, sportive e ricreative, hanno tutti mantenuto una crescita a doppia cifra.

“I consumi emotivi e quelli basati sulle esperienze continuano a guadagnare terreno. I viaggi e il turismo restano popolari, mentre i biglietti per i grandi concerti, gli spettacoli dal vivo e gli eventi sportivi vanno spesso a ruba. Questi sono esempi concreti del continuo emergere del potenziale di consumo di servizi delle famiglie cinesi”, ha affermato Wang.

(ITALPRESS).