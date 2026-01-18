Cina: nuove misure di sostegno per valorizzare il potenziale delle PMI

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione (MIIT) della Cina ha rivisto le misure di gestione per la coltivazione delle piccole e medie imprese (PMI) di qualità, integrando ufficialmente le aziende tecnologiche nel proprio percorso di sviluppo.

Le misure aggiornate, che entreranno in vigore l’1 aprile 2026, introducono un meccanismo di individuazione proattiva per identificare le PMI ad alto potenziale, attraverso l’analisi di dati relativi a settori quali catene di fornitura, proprietà intellettuale e sviluppo dei talenti.

Sono stati inoltre affinati i criteri per il riconoscimento delle PMI di qualità, con particolare attenzione alla quota di mercato internazionale, agli investimenti in ricerca e sviluppo e ai diritti di proprietà intellettuale.

Secondo le misure, i governi locali sono incoraggiati a sfruttare politiche finanziarie, fiscali e industriali per fornire un sostegno mirato alle PMI, in base alle loro esigenze specifiche e alle diverse fasi di sviluppo.

L’iniziativa riflette l’impegno costante della Cina nel rafforzare le PMI, considerate motori fondamentali per la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e l’innovazione.

Il Paese ha già coltivato 17.600 imprese piccoli giganti e sostenuto oltre 600.000 PMI tecnologiche e innovative dall’inizio del 14esimo Piano quinquennale.

Un funzionario del MIIT ha dichiarato che il ministero continuerà a collaborare con altre agenzie e con i governi locali per ottimizzare ulteriormente lo sviluppo delle PMI, garantendo una crescita continua delle imprese specializzate e innovative.

(ITALPRESS).