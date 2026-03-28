Cina: nuove linee guida a tutela dei diritti dei gruppi vulnerabili

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le massime autorità giudiziarie cinesi hanno emanato nuove linee guida per rafforzare la tutela dei diritti dei gruppi vulnerabili, chiarendo che chi incontra difficoltà nei contenziosi, come lavoratori migranti, persone con disabilità e minori, può chiedere il sostegno alla promozione di cause civili.

Le linee guida, pubblicate questa settimana congiuntamente dalla Corte suprema del popolo e dalla Procura suprema del popolo, illustrano misure volte a garantire ai gruppi vulnerabili con limitata capacità processuale un migliore accesso alla giustizia.

Secondo il documento, le procure possono sostenere la presentazione di cause civili per le parti i cui diritti e interessi legittimi siano stati lesi e che siano intenzionate ad agire per vie legali, ma non abbiano la capacità di farlo o non siano in grado di procedere autonomamente.

Nei casi che riguardano violazioni dei diritti e interessi legittimi dei minori, laddove organizzazioni o individui competenti non promuovano un’azione legale, le procure possono sollecitare o sostenere tale azione, affermano le linee guida.

Il testo precisa che le persone che incontrano notevoli difficoltà nel promuovere una causa possono chiedere il sostegno alla promozione di azioni civili in situazioni che comprendono, tra l’altro, i lavoratori migranti che rivendicano salari non pagati e le persone con disabilità i cui diritti personali, diritti patrimoniali o altri diritti e interessi legittimi siano stati violati.

I tribunali sono tenuti a sostenere le procure nello svolgimento delle loro funzioni di supporto all’azione legale, collaborando per garantire il regolare svolgimento del contenzioso e l’esercizio paritario dei diritti processuali.

(ITALPRESS).