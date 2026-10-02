Cina: nuove ferrovie ad alta velocità stimoleranno turismo durante festività

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le tratte ferroviarie ad alta velocità inaugurate di recente in Cina dovrebbero dare impulso al turismo, soprattutto durante le vacanze, come quelle in corso per la Festa nazionale, hanno dichiarato esperti del settore e funzionari locali.

Lunedì la Cina ha aperto al traffico quattro importanti tratte ferroviarie ad alta velocità, che attraversano le aree settentrionali, nord-occidentali, centrali e nord-orientali del Paese e dovrebbero attirare un maggior numero di turisti verso le attrazioni più iconiche proprio alla vigilia delle vacanze di sette giorni.

Le nuove linee avvicineranno i residenti delle principali città a diverse destinazioni culturali e naturali, dalla diga delle Tre Gole, nella provincia centrale cinese dello Hubei, alle foreste color smeraldo di Yichun, nell’estremo nord-est del Paese.

La tratta Yichang-Xingshan collega in modo efficace risorse culturali e turistiche di alta qualità, mentre la tratta Harbin-Yichun crea le condizioni per sviluppare il turismo e le risorse ecologiche lungo i percorsi, ha dichiarato Yuan Baohua, vice direttore del Dipartimento costruzioni della China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway).

Liu Yanhong, vice direttrice generale della società ferroviaria ad alta velocità di Xiong’an, ha affermato che la tratta Xiong’an-Shangqiu collega ulteriormente le risorse turistiche storiche e culturali delle province di Hebei, Shandong e Henan, favorendo i viaggi turistici culturali interregionali a breve raggio.

“L’impatto più immediato è che ora le città sono molto più vicine, non solo sulla mappa, ma anche nella vita quotidiana”, ha dichiarato Qu Xiaoyuan, funzionario locale responsabile della cultura e del turismo ad Ankang, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi.

Con la tratta Xi’an-Ankang che riduce il tempo di percorrenza tra le due città a soli 45 minuti, i turisti della pianura del Guanzhong possono ora effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata, concedendosi una breve gita improvvisata in qualsiasi momento, ha affermato Qu.

Poiché le nuove linee attirano passeggeri da un’area più ampia, il numero di turisti nei fine settimana e durante le festività brevi potrebbe aumentare sensibilmente, stimolando la domanda di prodotti turistici diversificati e orientati all’esperienza, ha dichiarato Qu. Di conseguenza, le attrazioni turistiche metteranno in risalto le proprie caratteristiche distintive e si concentreranno sul miglioramento della qualità per evitare di offrire esperienze simili e omologate.

“Trasformare chi visita il Paese per la prima volta in un visitatore abituale richiede un impegno costante per migliorare i prodotti turistici e la qualità dei servizi”, ha affermato Qu.

Le nuove linee dovrebbero contribuire a soddisfare la domanda durante il picco degli spostamenti per le vacanze. China Railway prevede circa 284 milioni di viaggi di passeggeri durante il periodo festivo della Festa di metà autunno e della Festa nazionale, che va dal 23 settembre all’8 ottobre, con un picco del flusso di passeggeri in treno previsto per il primo ottobre.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)