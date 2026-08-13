Cina: nello Yunnan si celebra il compleanno dell’elefante Yangniu (1)

XISHUANGBANNA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un allevatore fotografato insieme a Yangniu, un elefante asiatico che è stato soccorso, presso il Centro per l’allevamento e il salvataggio degli elefanti asiatici nella prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 12 agosto 2026. Il centro ieri ha celebrato il compleanno di Yangniu in occasione della Giornata mondiale dell’elefante. Da quando è stato salvato, 11 anni fa, l’animale è stato accudito con cura a tempo pieno dagli allevatori.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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