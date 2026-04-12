Cina: nel mese di marzo forte crescita nella produzione e vendita di auto (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Persone visitano un salone dell’auto a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 10 aprile 2026. La produzione e le vendite di automobili in Cina sono aumentate nettamente in marzo rispetto al mese precedente, secondo dati diffusi venerdì dal settore. La produzione automobilistica ha raggiunto 2,92 milioni di unità nel mese e le vendite si sono attestate a 2,9 milioni di unità, con un balzo rispettivamente del 74,4% e del 60,6% su base mensile, secondo la China Association of Automobile Manufacturers. La produzione e le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) si sono attestate rispettivamente a 1,23 milioni e 1,25 milioni di unità.

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