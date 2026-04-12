Cina: nel Fujian prosegue la valorizzazione turistica dei tulou (3)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con un drone il 9 aprile 2026 mostra turisti in visita nella contea di Nanjing, nella provincia sudorientale cinese del Fujian. I tulou, caratteristica architettura residenziale unica della provincia del Fujian, sono stati iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2008. Negli ultimi anni, le autorità locali hanno continuato a promuovere la tutela, la valorizzazione e l’integrazione dei tulou con il turismo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).