Cina: nel Fujian prosegue la valorizzazione turistica dei tulou (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con un drone il 9 aprile 2026 mostra l’Heguilou nella contea di Nanjing, nella provincia sudorientale cinese del Fujian. I tulou, caratteristica architettura residenziale unica della provincia del Fujian, sono stati iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2008. Negli ultimi anni, le autorità locali hanno continuato a promuovere la tutela, la valorizzazione e l’integrazione dei tulou con il turismo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]