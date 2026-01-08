Cina: nel 2025 risolti 258 mila casi di frode online e telefonica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 la polizia cinese ha risolto a livello nazionale 258.000 casi di frode nelle telecomunicazioni e online, disponendo inoltre un blocco d’emergenza su oltre 21,7 milioni di yuan (circa 3,1 milioni di dollari) riconducibili a fondi legati alle truffe, ha dichiarato giovedì un portavoce della polizia.

Zhang Ming, portavoce del ministero della Pubblica Sicurezza, ha aggiunto che lo scorso anno la polizia ha arrestato 542 finanziatori, capi e membri chiave collegati a organizzazioni criminali dedite alle frodi.

Zhang ha inoltre sottolineato che la polizia cinese ha rafforzato la cooperazione internazionale nell’ambito dell’applicazione delle leggi con Myanmar, Thailandia e Cambogia per contrastare questi reati, con oltre 7.600 cittadini cinesi sospettati di frodi nelle telecomunicazioni che sono stati rimpatriati da Myawaddy, in Myanmar.

