Cina: nel 2025 procedimenti penali registrati dalla polizia in calo del 12,8%

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 il numero di procedimenti penali registrati dalla polizia cinese è diminuito del 12,8% rispetto all’anno precedente, ha dichiarato giovedì un portavoce della polizia.

I reati violenti di particolare gravità, i sequestri, così come i tradizionali reati di furto, rapina e frode, sono diminuiti rispettivamente del 4,7%, del 40,7% e del 21,2% su base annua, ha annunciato Zhang Ming, portavoce del ministero della Pubblica Sicurezza.

Nel 2025, in tutta la Cina, 210 agenti di polizia e 142 agenti ausiliari di polizia sono morti in servizio, ha aggiunto Zhang.

La Giornata annuale della Polizia popolare cinese si celebrerà questo sabato.

