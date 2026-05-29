Cina: navicella Shenzhou-22 sganciata dalla combinazione della stazione spaziale

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La navicella spaziale cinese con equipaggio Shenzhou-22 si è sganciata oggi dalla combinazione della stazione spaziale e avvierà la missione di rientro per riportare sulla Terra gli astronauti della Shenzhou-21, Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, come riporta la China Manned Space Agency.

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