Cina: navicella Shenzhou-22 sganciata dalla combinazione della stazione spaziale

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La navicella spaziale cinese con equipaggio Shenzhou-22 si è sganciata oggi dalla combinazione della stazione spaziale e avvierà la missione di rientro per riportare sulla Terra gli astronauti della Shenzhou-21, Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, come riporta la China Manned Space Agency.
(ITALPRESS).
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