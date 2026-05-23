Cina: navicella con equipaggio Shenzhou-23 sarà lanciata il 24 maggio

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La navicella con equipaggio cinese Shenzhou-23 sarà lanciata alle 23:08 di domenica (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. Lo ha annunciato sabato la China Manned Space Agency (CMSA).

Il razzo vettore Long March-2F, che sarà utilizzato per il lancio, sarà rifornito di propellente, ha dichiarato Zhang Jingbo, portavoce della CMSA, durante una conferenza stampa.

Shenzhou-23 è la settima missione con equipaggio nella fase di applicazione e sviluppo della stazione spaziale cinese e la 40esima missione di volo del programma spaziale con equipaggio della Cina.

(ITALPRESS).