Cina: Nanning ospita centro per la cooperazione sull’IA con Paesi ASEAN (2)

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot serve del caffè ai visitatori presso il Centro di cooperazione Cina-ASEAN per le applicazioni dell’intelligenza artificiale (IA) a Nanning, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 12 ottobre 2026. Situato a Nanning, il centro rappresenta un’importante piattaforma per il Guangxi per attuare la strategia nazionale di sviluppo dell’IA e approfondire la cooperazione tra Cina e ASEAN nel settore dell’intelligenza artificiale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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