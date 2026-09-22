Cina: Nanning, aperta al pubblico la 23esima China-ASEAN Expo (1)

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 20 settembre 2026, mostra una veduta del Centro internazionale congressi ed esposizioni di Nanning, sede della 23esima edizione della China-ASEAN Expo, a Nanning, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. La fiera è stata aperta al pubblico ieri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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